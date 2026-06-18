Лавров: Турция хочет быть полезной в процессе переговоров по Украине

Турция заинтересована в том, чтобы не просто предоставить площадку для проведения переговоров по урегулированию на Украине, а быть полезной в процессе достижения мира. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что власти Турции подтвердили готовность предоставить площадку для дальнейших контактов по урегулированию украинского конфликта. Он напомнил, что несколько раундов переговоров между Москвой и Киевом уже проходили на турецкой территории.
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