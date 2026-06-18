Хаменеи заявил, что изначально был против переговоров с США

14 июня США, Иран и Пакистан, выступающий посредником, подтвердили достижение соглашения между Вашингтоном и Тегераном. Его планируется подписать в Женеве 19 июня. Как отметили в Тегеране, в ходе 60-дневного периода после подписания меморандума участники переговоров будут обсуждать в том числе ядерную программу исламской республики, а с 15 июня объявляется окончание морской блокады Ирана со стороны США, а также немедленное и постоянное прекращение военных операций на всех фронтах, включая Ливан. 17 июня американский президент Дональд Трамп после встречи со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в Версальском дворце подтвердил подписание меморандума Вашингтоном и Тегераном. Со стороны Ирана документ был утвержден Пезешкианом.