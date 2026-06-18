Путин принес извинения жителям Казани за перекрытые в саммит улицы

Ранее KP.RU сообщил, что 24 октября 2024 года президент Владимир Путин подводил итоги саммита БРИКС, который состоялся в Казани с 22 по 24 октября 2024 года. Тогда президент тоже извинился перед жителями Казани за неудобства, связанные с проведением саммита.