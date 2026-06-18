Лавров: РФ будет проводить регулярные массированные удары по целям на Украине

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Атака производилась в ответ на террористические акты киевского режима. Армией РФ было поражены склад ГСМ в Киевской области, а также НПЗ «Затурино» в Полтавской области.