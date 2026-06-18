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Лавров: РФ будет проводить регулярные массированные удары по целям на Украине

Лавров заявил, что ВС РФ на регулярной основе будут наносить удары по целям на Украине, от которых зависит боеспособность ВСУ.

Источник: Комсомольская правда

Вооруженные силы России будут проводить массированные удары на регулярной основе по целям на территории Украины. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Путин объявил какое-то время назад, что теперь мы будем проводить на регулярной основе массированные групповые удары по целям», — заявил министр, комментируя атаки украинских беспилотников на Москву.

Лавров подчеркнул, что российская сторона будет атаковать цели противника, от которых зависит боеспособность Вооруженных сил Украины.

Ранее KP.RU сообщал, что ВС России нанесли групповой удар по объектам ТЭК Украины, используемым в интересах ВСУ. Атака производилась в ответ на террористические акты киевского режима. Армией РФ было поражены склад ГСМ в Киевской области, а также НПЗ «Затурино» в Полтавской области.

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