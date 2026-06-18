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Удар по географии: Рютте сравнил Россию с Бельгией и ошибся в сотни раз

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о России, которое вызвало недоумение из-за явного несоответствия общеизвестным географическим данным.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о России, которое вызвало недоумение из-за явного несоответствия общеизвестным географическим данным. Об этом сообщают СМИ, обратившие внимание на слова политика о соотношении размеров России, Бельгии и Нидерландов.

Во время выступления Рютте рассуждал о возможностях стран НАТО и в качестве примера привел государства Бенилюкса. По его словам, Россия якобы не больше Бельгии и Нидерландов вместе взятых, а потому понимает силу Североатлантического альянса и невозможность одержать над ним победу.

Однако приведенное генсеком сравнение не соответствует фактическим данным о площади государств. Территория России составляет около 17,1 миллиона квадратных километров. При этом площадь Бельгии и Нидерландов в совокупности достигает примерно 72 тысяч квадратных километров.

Таким образом, российская территория превышает суммарную площадь двух западноевропейских стран примерно в 237 раз. Именно на это расхождение между заявлением Рютте и реальными географическими показателями обратили внимание наблюдатели.

Марк Рютте возглавил НАТО в октябре 2024 года, сменив на посту генерального секретаря альянса Йенс Столтенберг. До назначения он на протяжении многих лет занимал должность премьер-министра Нидерланды, представляя страну на международной арене.

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