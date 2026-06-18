Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал заявление о России, которое вызвало недоумение из-за явного несоответствия общеизвестным географическим данным. Об этом сообщают СМИ, обратившие внимание на слова политика о соотношении размеров России, Бельгии и Нидерландов.
Во время выступления Рютте рассуждал о возможностях стран НАТО и в качестве примера привел государства Бенилюкса. По его словам, Россия якобы не больше Бельгии и Нидерландов вместе взятых, а потому понимает силу Североатлантического альянса и невозможность одержать над ним победу.
Однако приведенное генсеком сравнение не соответствует фактическим данным о площади государств. Территория России составляет около 17,1 миллиона квадратных километров. При этом площадь Бельгии и Нидерландов в совокупности достигает примерно 72 тысяч квадратных километров.
Таким образом, российская территория превышает суммарную площадь двух западноевропейских стран примерно в 237 раз. Именно на это расхождение между заявлением Рютте и реальными географическими показателями обратили внимание наблюдатели.
Марк Рютте возглавил НАТО в октябре 2024 года, сменив на посту генерального секретаря альянса Йенс Столтенберг. До назначения он на протяжении многих лет занимал должность премьер-министра Нидерланды, представляя страну на международной арене.
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