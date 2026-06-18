Удар по географии: Рютте сравнил Россию с Бельгией и ошибся в сотни раз

Во время выступления Рютте рассуждал о возможностях стран НАТО и в качестве примера привел государства Бенилюкса. По его словам, Россия якобы не больше Бельгии и Нидерландов вместе взятых, а потому понимает силу Североатлантического альянса и невозможность одержать над ним победу.