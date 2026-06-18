Средства ПВО сбили 234 дрона ВСУ над регионами РФ в течение дня

Ранее военное ведомство сообщило, что за прошедшие сутки российские военные уничтожили 992 вражеских беспилотных летательных аппарата над несколькими российскими регионами. Кроме того, были ликвидированы 10 управляемых авиационных бомб, три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и четыре крылатые ракеты большой дальности «Фламинго».