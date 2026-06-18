Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко взял под личный контроль расследование удара ВСУ по автобусу

Государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович заявил, что президент республики держит расследование удара по автобусу с детьми в Брянской области под личным контролем. При атаке пострадала детская команда из Гомеля.

Источник: РБК

Президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на «личном жестком контроле» расследование обстоятельств удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный» государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович, передает БелТА.

«Этот факт он держит на личном, самом жестком контроле, потому что это связано с безопасностью и здоровьем наших граждан», — заявил Вольфович.

Ранее Лукашенко, комментируя произошедшее, заявил, что попытки провокаций и втягивания Белоруссии в конфликт России и Украины «плохо обойдутся» инициаторам.

ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали, получив осколочные ранения, и были госпитализированы. Уцелевших пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения — оттуда колонна из Гомеля должна сопроводить их домой.

В Кремле сочли удар целенаправленным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал продолжение спецоперации ответом России после атаки дрона на автобус с детьми.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Совет безопасности РФ: ключевой орган принятия стратегических решений
Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
Читать дальше