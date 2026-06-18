Лукашенко взял под личный контроль расследование удара ВСУ по автобусу

Президент Белоруссии Александр Лукашенко держит на «личном жестком контроле» расследование обстоятельств удара ВСУ по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, сообщил в интервью телеканалу «Первый информационный» государственный секретарь Совбеза Александр Вольфович, передает БелТА.
«Этот факт он держит на личном, самом жестком контроле, потому что это связано с безопасностью и здоровьем наших граждан», — заявил Вольфович.
Ранее Лукашенко, комментируя произошедшее, заявил, что попытки провокаций и втягивания Белоруссии в конфликт России и Украины «плохо обойдутся» инициаторам.
ВСУ 17 июня нанесли удар по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда, следовавшая из Белоруссии на отдых в Геленджик. В результате атаки один человек погиб, еще восемь пострадали, получив осколочные ранения, и были госпитализированы. Уцелевших пассажиров автобуса доставили в пункт временного размещения — оттуда колонна из Гомеля должна сопроводить их домой.
В Кремле сочли удар целенаправленным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал продолжение спецоперации ответом России после атаки дрона на автобус с детьми.
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