Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Каллас: ЕС обсудит снятие санкций с Ирана, когда позволят условия

Евросоюз рассмотрит вопрос о снятии санкций с Ирана, связанных с ядерной программой и свободой судоходства, как только позволят условия. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

«У нас есть разные санкции в отношении Ирана. Есть те, которые связаны с ядерным досье, конечно, если позволяют условия, если будет ядерная сделка, тогда, я думаю, государства-члены обсудят это… И потом, у нас также есть санкции за ограничение свободы судоходства», — заявила Каллас.

При этом глава евродипломатии подчеркнула, что снятие антииранских ограничений «за права человека» в перспективе обсуждаться не будет. Вопросы по санкционному режиму остаются в ведении государств-членов ЕС.

Ранее сообщалось, что к совместному заявлению Франции, Италии, Великобритании и Германии о возможном снятии санкций с Ирана присоединились уже 35 стран. Они приветствовали меморандум США и Ирана и готовы снять санкции при условии ясных, проверяемых и достоверных шагов Тегерана по ядерной программе.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше