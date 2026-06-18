Каллас: ЕС обсудит снятие санкций с Ирана, когда позволят условия

«У нас есть разные санкции в отношении Ирана. Есть те, которые связаны с ядерным досье, конечно, если позволяют условия, если будет ядерная сделка, тогда, я думаю, государства-члены обсудят это… И потом, у нас также есть санкции за ограничение свободы судоходства», — заявила Каллас.