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Путин разрешил запуск нового завода по производству СПГ в Татарстане

Путин поручил приступить к испытаниям компрессора для производства СПГ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин разрешил запуск нового завода по производству сжиженного природного газа в Татарстане. Особенностью этого завода станет новейший отечественный компрессор, предназначенный для крупнотоннажного производства СПГ. К испытаниям этого компрессора Путин также поручил приступить незамедлительно.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин разрешил иностранным странам платить за СПГ в рублях через все банки России до 1 октября 2026 года. Без особого разрешения оплата возможна только через Газпромбанк.