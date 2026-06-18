Путин разрешил запуск нового завода по производству СПГ в Татарстане

Президент России Владимир Путин разрешил запуск нового завода по производству сжиженного природного газа в Татарстане. Особенностью этого завода станет новейший отечественный компрессор, предназначенный для крупнотоннажного производства СПГ. К испытаниям этого компрессора Путин также поручил приступить незамедлительно.
Ранее KP.RU сообщил, что Путин разрешил иностранным странам платить за СПГ в рублях через все банки России до 1 октября 2026 года. Без особого разрешения оплата возможна только через Газпромбанк.