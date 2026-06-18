Путин извинился перед жителями Казани за перекрытия улиц из-за саммита

Ранее президент Российской Федерации Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН, проходящего в Казани, провёл встречу с премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом. На встрече Путин подчеркнул, что Вьетнам — давний и надёжный партнёр России. Отношения между странами носят не просто партнёрский, а союзнический характер. Дипломатические контакты установлены с 1950 года, а с 2012 года они вышли на уровень всеобъемлющего стратегического партнёрства.