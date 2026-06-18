«Пошел отдыхать, устал»: Путин шуткой обыграл заминку с переводчиком для премьера Камбоджи

Президент РФ Владимир Путин с иронией отреагировал на заминку перед началом встречи с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом из-за отсутствия переводчика.
В начале своей речи глава государства обратил внимание, что собеседник не слышит синхронного перевода. «Все в порядке?» — уточнил российский лидер по-английски у премьера Камбоджи. «Функционирует? Нет?» — добавил уже по-русски президент.
Затем после того, как к Манету подошел специалист, Путин снова поинтересовался — «Вы не слышите переводчика?» Премьер утвердительно кивнул, и тогда Путин в шутку предположил: «Пошел отдыхать, наверное. Устал. Сейчас мы его найдем». Премьер Камбоджи рассмеялся в ответ.
Через некоторое время переводчик для камбоджийского премьера пришел и после этого началась непосредственно протокольная часть встречи.
Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе встречи с представителями мировых СМИ на ПМЭФ Владимир Путин пошутил над немецким журналистом. Ведущий мероприятия и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов перед вопросом немецкого журналиста спросил у него, действительно ли ФРГ готовится к военному конфликту с Россией. Глава государства сказал, что он протестует, а журналист можете не отвечать. Ведь тот здесь не на допросе, а сам в качестве следователя.