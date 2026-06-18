«Пошел отдыхать, устал»: Путин шуткой обыграл заминку с переводчиком для премьера Камбоджи

Как писал сайт KP.RU, ранее в ходе встречи с представителями мировых СМИ на ПМЭФ Владимир Путин пошутил над немецким журналистом. Ведущий мероприятия и гендиректор ТАСС Андрей Кондрашов перед вопросом немецкого журналиста спросил у него, действительно ли ФРГ готовится к военному конфликту с Россией. Глава государства сказал, что он протестует, а журналист можете не отвечать. Ведь тот здесь не на допросе, а сам в качестве следователя.