НАТО у границ РФ: Захарова высказалась о подготовке армянских военных

Отдельно дипломат затронула гуманитарные и исторические связи между двумя странами. Захарова напомнила, что в России проживает большое количество этнических армян, которые, по ее словам, воспринимают Россию и Армению как единое историко-культурное пространство и не готовы противопоставлять одну страну другой.