НАТО у границ РФ: Захарова высказалась о подготовке армянских военных

Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с критикой совместных мероприятий Армении и НАТО, заявив, что подобные учения предполагают отработку действий против России. Соответствующее заявление дипломат сделала в ходе брифинга.
По словам Захаровой, при проведении подобных тренировок страны Североатлантического альянса традиционно рассматривают Россию в качестве вероятного противника. В связи с этим она отметила, что армянские военнослужащие фактически будут получать подготовку для ведения боевых действий против РФ.
Представитель российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что еще некоторое время назад такой сценарий казался невозможным. Она указала на существенные изменения, произошедшие в сфере военного взаимодействия Еревана с западными структурами.
Отдельно дипломат затронула гуманитарные и исторические связи между двумя странами. Захарова напомнила, что в России проживает большое количество этнических армян, которые, по ее словам, воспринимают Россию и Армению как единое историко-культурное пространство и не готовы противопоставлять одну страну другой.
Тема сотрудничества Армении с НАТО регулярно становится предметом обсуждения на фоне расширения контактов Еревана с западными государствами в сфере безопасности и обороны. Российская сторона неоднократно заявляла, что внимательно отслеживает подобные процессы и их влияние на региональную ситуацию.
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