Белоруссия проведет свое расследование атаки дрона на автобус с детьми

Белоруссия проведет собственное расследование атаки беспилотника на автобус с гражданами республики в Брянской области. Об этом заявил госсекретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович в интервью телеканалу «Первый информационный».
«Президент отдал ряд поручений — до конца разобраться, провести свое расследование», — сказал Вольфович.
По его словам, вопросом занимаются Следственный комитет и спецслужбы. После сбора информации ее должны представить президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Вольфович заявил, что организаторам поездки стоило выбрать более безопасный маршрут и заранее оценить возможные риски.
Автобус был атакован 17 июня, в нем находились 44 пассажира, из них 28 — члены детской футбольной команды из спортивной школы № 2 города Речица. Команда ехала на отдых в Геленджик.
В Белоруссии завели уголовное дело, МИД страны вызвал временного поверенного в делах Украины и вручил ему ноту протеста. В Минске назвали удар по автобусу «бесчеловечным террористическим актом» и потребовали от Киева объяснений.
Шестерых пострадавших, включая пятерых детей, эвакуировали в Белоруссию для продолжения лечения. В пути их сопровождали врачи Федерального центра медицины катастроф. Пятеро детей поступили в белорусские больницы, еще одного взрослого пациента доставили в Республиканский ожоговый центр в Минске.
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