Хаменеи: Иран пошел на сделку с США вопреки разногласиям сторон

18 июня президент Ирана Масуд Пезешкиан опубликовал скан меморандума о взаимопонимании с США, подписанный Дональдом Трампом. Документ предполагает снятие морской блокады с иранских портов и свободный транзит судов через Ормузский пролив. Кроме того, Вашингтон обязуется снять санкции с Ирана и разработать план по выделению не менее $300 млрд на восстановление и экономическое развитие Ирана. Стороны будут обсуждать окончательную версию договоренности в течение 60 дней.