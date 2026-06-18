Путин поблагодарил Казань за укрепление международных позиций России

Президент подчеркнул, что саммит проходит в дружеской и деловой атмосфере. Участники смогли продуктивно поработать и обсудить ключевые направления сотрудничества. В мероприятии приняли участие лидеры, главы правительств и другие представители всех 11 государств АСЕАН. К диалогу также присоединился генеральный секретарь ассоциации.