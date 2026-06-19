Путин провел 17 официальных мероприятий в Казани

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин на полях саммита Россия — АСЕАН провел 17 официальных мероприятий, в том числе десять двусторонних встреч с зарубежными представителями, передает корреспондент РИА Новости.
Глава государства в среду прилетел в Казань для участия в юбилейном саммите Россия — АСЕАН.
Официальная программа главы государства началась со встречи с Фердинандом Маркосом-младшим — президентом Филиппин, которые в этом году председательствуют в АСЕАН. Также в среду российский лидер встретился с султаном Брунея Хассаналом Болкиахом, премьером Малайзии Анваром Ибрагимом.
Вечером Путин провел торжественный прием в честь гостей саммита в новом здании Татарского академического театра имени Галиасгара Камала. Кроме того, российский лидер принял в Казани главу МИД Турции Хакана Фидана, который находился в России с рабочим визитом.
В четверг стартовал основной день саммита Россия — АСЕАН, он начался с совместного фотографирования Путина и глав делегаций в «Казань — Экспо». Далее состоялось первое пленарное заседание саммита, затем участники продолжили работу в формате рабочего завтрака. По завершении пленарки и подписания основных документов, в том числе Казанской декларации, Путин и Фердинанд Маркос сделали заявления для СМИ.
Во второй половине дня российский лидер продолжил серию двусторонних встреч. Провел переговоры с премьер-министром Таиланда Анутхином Чанвиракуном, премьер-министром Вьетнама Ле Минь Хынгом, премьером Сингапура Лоуренсом Вонгом, премьером Лаоса Сонсаем Сипхандоном, премьером Камбоджи Хун Манетом, премьер-министром Восточного Тимора Шананой Гужмао.
В конце рабочей программы в Казани президент отдельно встретился с главой Татарстана Рустамом Миннихановым.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН, проходит в Казани
АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Сейчас АСЕАН — одно из ведущих экономических объедений в АТР, куда, как неоднократно отмечал Путин, уже давно переместился из Европы центр мирового развития.