Путин провел 17 официальных мероприятий в Казани

В четверг стартовал основной день саммита Россия — АСЕАН, он начался с совместного фотографирования Путина и глав делегаций в «Казань — Экспо». Далее состоялось первое пленарное заседание саммита, затем участники продолжили работу в формате рабочего завтрака. По завершении пленарки и подписания основных документов, в том числе Казанской декларации, Путин и Фердинанд Маркос сделали заявления для СМИ.