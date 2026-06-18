Хаменеи раскрыл, после чего согласился на заключение меморандума с США

«В принципе, [по поводу соглашения] я имел иное мнение, но в силу обязательства, которое уважаемый президент в качестве председателя Высшего совета по национальной безопасности от своего имени и от имени членов дал мне в отношении защиты прав иранской нации и фронта сопротивления, и подчеркнув принятие на себя этой ответственности, я выдал разрешение на это», — говорится в сообщении профиля иранского рахбара в соцсети Х.