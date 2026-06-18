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Хаменеи раскрыл, после чего согласился на заключение меморандума с США

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи разрешил президенту Пезешкиану подписать меморандум с США после заверений последнего в защите интересов иранской нации. Стороны подписали документ в ночь на 18 июня.

Источник: РБК

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи изначально имел иное мнение по подписанию соглашения между США и Ираном, но передумал и дал свое разрешение после принятия обязательств президентом Ирана Масудом Пезешкианом по защите иранской нации.

«В принципе, [по поводу соглашения] я имел иное мнение, но в силу обязательства, которое уважаемый президент в качестве председателя Высшего совета по национальной безопасности от своего имени и от имени членов дал мне в отношении защиты прав иранской нации и фронта сопротивления, и подчеркнув принятие на себя этой ответственности, я выдал разрешение на это», — говорится в сообщении профиля иранского рахбара в соцсети Х.

Он добавил, что теперь Тегеран будет ждать выполнения условий меморандума, «однако очевидно, что переговоры, которые состоятся в будущем, не будут означать принятия точки зрения врага». Хаменеи также предостерег США от «чрезмерных притязаний».

В ночь на 18 июня США и Иран в дистанционном формате подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта, а также определяющий сроки снятия блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Позже Центральное командование США сообщило, что армия сняла свою морскую блокаду иранских портов и судов. После подписания меморандума началось 60-дневное перемирие между США и Ираном, в ходе которого стороны будут продолжать переговоры по финальной сделке.

Подписантами выступили президенты США Дональд Трамп и Ирана Пезешкиан. Последний опубликовал текст меморандума из 14 пунктов на своей странице в Х.

Документ получил название «Исламабадский меморандум». Среди его пунктов:

Немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, отказ от войн и угроз силой, гарантии суверенитета Ливана (должно быть закреплено в итоговом соглашении).

Взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела.

Переговоры об окончательном соглашении в течение 60 дней с возможностью продления.

Отмена США военно-морской блокады и других ограничений в течение 30 дней; вывод войск из районов вблизи Ирана за тот же срок.

Деблокада Ираном Ормузского пролива, безопасный и бесплатный проход коммерческих судов с восстановлением движения в течение 30 дней; диалог с Оманом и прибрежными государствами об управлении проливом.

План реконструкции и экономического развития Ирана на сумму не менее $300 млрд, механизм согласовать за 60 дней.

Прекращение всех санкций против Ирана (ООН, первичных и вторичных) с графиком отмены в итоговом соглашении.

Отказ Ирана от приобретения и разработки ядерного оружия; решение по обогащенному урану и параметрам ядерной программы — за 60 дней.

Сохранение статус-кво до итогового соглашения: Иран не развивает ядерную программу, США не вводят новых санкций и не наращивают силы в регионе.

Разрешение Минфина США на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующие услуги до отмены санкций.

Полный доступ Ирана к замороженным активам с возможностью свободного распоряжения через Центробанк.

Создание механизма мониторинга соблюдения меморандума и будущего соглашения.

Начало переговоров по итоговому соглашению при условии выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11.

Утверждение окончательного соглашения обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в начале марта, после гибели его отца Али Хаменеи от удара США и Израиля в первые дни военной операции. Последний был верховным лидером страны на протяжении 36 лет.

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