Хаменеи раскрыл, после чего согласился на заключение меморандума с США

«В принципе, [по поводу соглашения] я имел иное мнение, но в силу обязательства, которое уважаемый президент в качестве председателя Высшего совета по национальной безопасности от своего имени и от имени членов дал мне в отношении защиты прав иранской нации и фронта сопротивления, и подчеркнув принятие на себя этой ответственности, я выдал разрешение на это», — говорится в сообщении профиля иранского рахбара в соцсети Х.
Он добавил, что теперь Тегеран будет ждать выполнения условий меморандума, «однако очевидно, что переговоры, которые состоятся в будущем, не будут означать принятия точки зрения врага». Хаменеи также предостерег США от «чрезмерных притязаний».
В ночь на 18 июня США и Иран в дистанционном формате подписали меморандум, предполагающий завершение конфликта, а также определяющий сроки снятия блокады и восстановления судоходства в Ормузском проливе. Позже Центральное командование США сообщило, что армия сняла свою морскую блокаду иранских портов и судов. После подписания меморандума началось 60-дневное перемирие между США и Ираном, в ходе которого стороны будут продолжать переговоры по финальной сделке.
Подписантами выступили президенты США Дональд Трамп и Ирана Пезешкиан. Последний опубликовал текст меморандума из 14 пунктов на своей странице в Х.
Документ получил название «Исламабадский меморандум». Среди его пунктов:
Немедленное и окончательное прекращение огня на всех фронтах, включая Ливан, отказ от войн и угроз силой, гарантии суверенитета Ливана (должно быть закреплено в итоговом соглашении).
Взаимное уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела.
Переговоры об окончательном соглашении в течение 60 дней с возможностью продления.
Отмена США военно-морской блокады и других ограничений в течение 30 дней; вывод войск из районов вблизи Ирана за тот же срок.
Деблокада Ираном Ормузского пролива, безопасный и бесплатный проход коммерческих судов с восстановлением движения в течение 30 дней; диалог с Оманом и прибрежными государствами об управлении проливом.
План реконструкции и экономического развития Ирана на сумму не менее $300 млрд, механизм согласовать за 60 дней.
Прекращение всех санкций против Ирана (ООН, первичных и вторичных) с графиком отмены в итоговом соглашении.
Отказ Ирана от приобретения и разработки ядерного оружия; решение по обогащенному урану и параметрам ядерной программы — за 60 дней.
Сохранение статус-кво до итогового соглашения: Иран не развивает ядерную программу, США не вводят новых санкций и не наращивают силы в регионе.
Разрешение Минфина США на экспорт иранской нефти, нефтепродуктов и сопутствующие услуги до отмены санкций.
Полный доступ Ирана к замороженным активам с возможностью свободного распоряжения через Центробанк.
Создание механизма мониторинга соблюдения меморандума и будущего соглашения.
Начало переговоров по итоговому соглашению при условии выполнения пунктов 1, 4, 5, 10 и 11.
Утверждение окончательного соглашения обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.
Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана в начале марта, после гибели его отца Али Хаменеи от удара США и Израиля в первые дни военной операции. Последний был верховным лидером страны на протяжении 36 лет.
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