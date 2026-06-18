«Станет целью»: в Госдуме оценили возможное появление ЯО в Финляндии

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Финляндия не получила существенных преимуществ от вступления в военный блок, однако столкнулась с новыми рисками и ограничениями. Он заявил, что теперь руководство страны вынуждено учитывать требования НАТО, в том числе в вопросах внутренней политики и законодательства.
Особое внимание депутат уделил перспективе размещения на территории Финляндии ядерного оружия альянса. По его словам, объекты, где может находиться такое вооружение, будут рассматриваться Россией как приоритетные цели для средств поражения соответствующего класса. Картаполов также подчеркнул, что присутствие иностранного ядерного оружия не способствует укреплению национальной безопасности государства, которое его размещает.
Схожую позицию выразил депутат Госдумы Михаил Романов. Он назвал решение финских властей ошибочным и отметил, что страна не обладает собственным ядерным арсеналом, тогда как Россия располагает одним из крупнейших запасов такого вооружения в мире. По мнению парламентария, шаги Хельсинки не окажут серьезного влияния на ситуацию, а их основной целью является давление на Россию.
Романов также напомнил о заявлениях российского руководства о готовности страны реагировать на любые вызовы и угрозы. По его оценке, попытки оказать психологическое воздействие на Москву не приведут к ожидаемому результату.
В Госдуме считают, что расширение НАТО за счет Финляндии не принесло стране дополнительных гарантий безопасности. По мнению депутатов, после присоединения к альянсу Хельсинки оказался в большей степени зависим от решений военно-политического блока и вынужден учитывать его стратегические установки.
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