«Станет целью»: в Госдуме оценили возможное появление ЯО в Финляндии

По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, Финляндия не получила существенных преимуществ от вступления в военный блок, однако столкнулась с новыми рисками и ограничениями. Он заявил, что теперь руководство страны вынуждено учитывать требования НАТО, в том числе в вопросах внутренней политики и законодательства.