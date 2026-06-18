Момент истины: Сенатор объяснил, как отмена безвиза с ЕС разрушит «европейский выбор» Украины

Особенно показательно, по его словам, что под удар попадает именно та часть украинского общества, которая сильнее всего верила в европейский проект — молодые, мобильные, экономически активные граждане. По его мнению, фраза «Европа с Украиной» на глазах теряет свой изначальный смысл и всё больше превращается в циничную формулу: Европа готова поддерживать конфликт столько, сколько хватает украинцев".