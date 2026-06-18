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Фицо рассказал о планах оживить Вишеградскую четверку

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита ЕС в Брюсселе провел встречу с коллегами из Венгрии, Чехии и Польши — Петером Мадьяром, Андреем Бабишем и Дональдом Туском. Политики договорились оживить работу Вишеградской группы.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что на полях саммита ЕС в Брюсселе провел встречу с коллегами из Венгрии, Чехии и Польши — Петером Мадьяром, Андреем Бабишем и Дональдом Туском. Политики договорились оживить работу Вишеградской группы.

«Состоялась краткая координационная встреча [премьер-министров] Вишеградской группы. Несмотря на то что она продолжалась всего несколько минут, она была чрезвычайно важна. Прежде всего мы договорились, что у нас [существует] исключительный интерес к оживлению этого формата в максимально возможной мере», — заявил господин Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенной).

По словам господина Фицо, 23 июня на саммите Вишеградской группы в Будапеште будут решаться вопросы расширения взаимодействия между государствами-членами объединения. Общими приоритетами являются повышение конкурентоспособности и борьба с высокими ценами на энергию.

Петер Мадьяр в начале июня предлагал расширить Вишеградскую группу и включить в нее государства Центральной Европы. Он пообещал обсудить это с другими членами объединения на саммите в Будапеште. По его словам, в объединение можно было бы пригласить Австрию, Германию, Хорватию, Словению и Румынию.

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