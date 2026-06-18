Фицо рассказал о планах оживить Вишеградскую четверку

«Состоялась краткая координационная встреча [премьер-министров] Вишеградской группы. Несмотря на то что она продолжалась всего несколько минут, она была чрезвычайно важна. Прежде всего мы договорились, что у нас [существует] исключительный интерес к оживлению этого формата в максимально возможной мере», — заявил господин Фицо в видеообращении в Facebook (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещенной).