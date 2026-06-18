Путин назвал завод в Татарстане шагом к укреплению технического суверенитета РФ

«Хочу также отметить, что таких предприятий, как вот [глава Татарстана] Рустам Нургалиевич [Минниханов] сказал, таких предприятий пока в России не было — это уникальное предприятие, ещё один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», — отметил российский лидер.
Речь идёт о первом отечественном компрессоре для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа. Подробности о мощностях и сроках выхода на полную производственную мощность не раскрываются.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин принял участие в церемонии запуска нового производственного комплекса, которая состоялась на базе завода «Казанькомпрессормаш». Глава государства в режиме видеосвязи вместе с руководителем Татарстана Рустамом Миннихановым дал разрешение на ввод предприятия в эксплуатацию. На церемонии открытия к президенту обратились с просьбой разрешить начать эксплуатацию объекта и приступить к испытаниям первого российского компрессорного агрегата, предназначенного для крупнотоннажного производства сжиженного природного газа.
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