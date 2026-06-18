Путин назвал завод в Татарстане шагом к укреплению технического суверенитета РФ

«Хочу также отметить, что таких предприятий, как вот [глава Татарстана] Рустам Нургалиевич [Минниханов] сказал, таких предприятий пока в России не было — это уникальное предприятие, ещё один шаг в укреплении технологической независимости и суверенитета России», — отметил российский лидер.