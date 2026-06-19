Поиск Яндекса
Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путин поблагодарил Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН

Глава государства назвал Татарстан одним из лидеров технологического развития в России и извинился перед казанцами за доставленные неудобства.

Источник: пресс-служба Раиса РТ

Президент России Владимир Путин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает РИА Новости.

«Спасибо за поддержку мероприятия. Всё, как обычно в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством», — сказал Путин на встрече.

Глава государства назвал республику одним из лидеров технологического развития в России и отметил, что в регионе создают уникальные производства. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», — добавил он.

Также Президент также принес извинения казанцам за доставленные неудобства, связанные с кортежами и перекрытием улиц.

Рустам Минниханов в ответ поблагодарил главу государства за доверие.

Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Значит, наш президент к нам приезжает, приезжают гости, и очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.

сказал Минниханов

По видеосвязи Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш», специализирующегося на оборудовании для производства СПГ.

Президент работает в Казани 17—18 июня. Ранее он принял участие в двух заседаниях саммита. Лидеры России и стран АСЕАН утвердили комплексный план действий по стратегическому партнерству на 2026−2030 годы, в котором зафиксированы конкретные шаги по развитию отношений в политике, безопасности, торговле, инвестициях, энергетике, транспорте, сельском хозяйстве, науке и технологиях.

Путин также провел серию двусторонних встреч с главами делегаций. Саммит завершится в пятницу. Мероприятие посвящено 35-летию взаимодействия России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Узнать больше по теме
Рустам Минниханов: биография политика, государственного деятеля и спортсмена
Среди видных политиков в РФ можно выделить главу Татарстана, который был руководителем района, премьер-министром и автогонщиком. В статье подробно расскажем, какой путь проделал Рустам Минниханов и как складывалась его карьера перед тем, как он стал руководителем республики.
Читать дальше