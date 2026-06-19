Путин поблагодарил Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН

Президент России Владимир Путин поблагодарил Раиса Татарстана Рустама Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН в Казани, передает РИА Новости.
«Спасибо за поддержку мероприятия. Всё, как обычно в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения. Все наши гости довольны гостеприимством», — сказал Путин на встрече.
Глава государства назвал республику одним из лидеров технологического развития в России и отметил, что в регионе создают уникальные производства. «Руководство всегда держит руку на пульсе по поводу вопросов технологического развития», — добавил он.
Также Президент также принес извинения казанцам за доставленные неудобства, связанные с кортежами и перекрытием улиц.
Рустам Минниханов в ответ поблагодарил главу государства за доверие.
Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Значит, наш президент к нам приезжает, приезжают гости, и очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.
По видеосвязи Путин дал старт работе нового сборочно-испытательного комплекса «Казанькомпрессормаш», специализирующегося на оборудовании для производства СПГ.
Президент работает в Казани
Путин также провел серию двусторонних встреч с главами делегаций. Саммит завершится в пятницу. Мероприятие посвящено 35-летию взаимодействия России с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.