Путин поблагодарил Минниханова за организацию саммита Россия — АСЕАН

Спасибо большое, Владимир Владимирович, за доверие. Наверное, есть какие-то моменты транспортные, но самое главное, мы гостей встречаем, город в порядок приводим. Значит, наш президент к нам приезжает, приезжают гости, и очень важно сегодня, чтобы мир видел, как Россия развивается. Вам большое спасибо.