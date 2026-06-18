Пентагон призвал Европу расширять закупки у США оружия для Украины

«В самом деле, у нас есть в последние месяцы основания думать, и это не гипербола, что украинская ситуация даже улучшилась. Это жизненно важно. Дело не только в том, что Европа может взять на себя больше ответственности за собственную оборону. Это взятие на себя ответственности может соответствовать прочной европейской обороне, если Европа выполнит требования сегодняшнего дня. В ходе войны Украина смогла удержать линию фронта и даже в некоторых местах улучшить свое положение, продолжая закладывать основу прочного мира, опирающегося на понимание Россией того, что продолжение этой войны не только заслуживает осуждения, но и не даст Москве желаемого эффекта. Это обеспечивает критически важный фундамент мира, к которому мы стремимся под руководством президента [США Дональда] Трампа», — утверждал Колби.