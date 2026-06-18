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«Безмозглая»: В Финляндии раскритиковали Каю Каллас за очередные русофобские призывы

Заявления главы европейской дипломатии Каи Каллас о санкциях против России и поддержке Украины вызвали резкую критику в Финляндии. Член партии «Альянс свободы» Армандо Мема отметил, что её риторика порождает много вопросов.

«Безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике», — написал финский политик в соцсети X.

По его словам, призывы Каллас к санкционному давлению на Москву, звучащие одновременно с поддержкой атак ВСУ на российские территории, являются немыслимыми.

Ранее Life.ru писал, что страны ЕС намерены ограничить полномочия дипломатической службы объединения из-за антироссийской риторики её главы Каи Каллас. Франция и Германия за кулисами выступают за существенное урезание полномочий вплоть до упразднения структуры.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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