«Безмозглая»: В Финляндии раскритиковали Каю Каллас за очередные русофобские призывы

«Безмозглая глава европейской дипломатии открыто призывает к враждебным действиям против России. Это представляет собой радикальный сдвиг в риторике», — написал финский политик в соцсети X.
По его словам, призывы Каллас к санкционному давлению на Москву, звучащие одновременно с поддержкой атак ВСУ на российские территории, являются немыслимыми.
Ранее Life.ru писал, что страны ЕС намерены ограничить полномочия дипломатической службы объединения из-за антироссийской риторики её главы Каи Каллас. Франция и Германия за кулисами выступают за существенное урезание полномочий вплоть до упразднения структуры.
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