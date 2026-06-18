Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с генсеком ОБСЕ причины кризиса в организации

Ранее KP.RU сообщал, что постпред РФ при ОБСЕ заявил о понимании некоторыми странами Европы необходимости возобновления диалога с Россией. Дипломат отметил, что при этом государства не могут продвигать свою позицию из-за риторики ЕС и НАТО.