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Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с генсеком ОБСЕ причины кризиса в организации

Грушко подчеркнул фундаментальное значение уважения принципов безопасности участниками ОБСЕ.

Источник: Комсомольская правда

Заместитель главы МИД России Александр Грушко обсудил с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу причины кризиса в организации. Об этом говорится в заявлении, опубликованном российским внешнеполитическим ведомством.

«Стороны обменялись оценками о состоянии дел в ОБСЕ, причинах обостряющегося кризиса организации и потери ее веса и влияния в нынешних условиях безопасности», — сообщает МИД.

Встреча дипломатов прошла на полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. В ходе контактов Грушко подчеркнул фундаментальное значение уважения принципов в сфере безопасности всеми участниками организации.

Ранее KP.RU сообщал, что постпред РФ при ОБСЕ заявил о понимании некоторыми странами Европы необходимости возобновления диалога с Россией. Дипломат отметил, что при этом государства не могут продвигать свою позицию из-за риторики ЕС и НАТО.

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