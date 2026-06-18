Замглавы МИД РФ Грушко обсудил с генсеком ОБСЕ причины кризиса в организации

«Стороны обменялись оценками о состоянии дел в ОБСЕ, причинах обостряющегося кризиса организации и потери ее веса и влияния в нынешних условиях безопасности», — сообщает МИД.
Встреча дипломатов прошла на полях Ежегодной конференции ОБСЕ по обзору проблем в области безопасности. В ходе контактов Грушко подчеркнул фундаментальное значение уважения принципов в сфере безопасности всеми участниками организации.
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