Военный эксперт: атака на Москву выявила проблему с передачей данных о БПЛА

По словам господина Ширяева, проблема заключается не только в количестве средств противовоздушной обороны (ПВО), но и в отсутствии единого контура наблюдения за воздушной обстановкой: «Необходимо развивать систему ПВО страны, которая будет завязана в единое поле наблюдения. Современные беспилотники летят к своим целям многие часы, и информация о них должна сопровождать цель на всем маршруте. Сегодня регионы зачастую видят только свой участок ответственности, тогда как данные должны автоматически передаваться дальше по маршруту полета».