Как Куба меняет экономическую модель на фоне кризиса и давления США

Какие реформы одобрены правительством Кубы.
18 июня Национальная ассамблея Кубы одобрила пакет мер, предполагающих либерализацию экономики страны, погрузившейся в глубокий кризис вследствие нефтяной блокады со стороны США. Днем ранее реформы были одобрены на внеочередном пленарном заседании Центрального комитета Коммунистической партии Кубы, — ключевого политического органа страны. «Когда жизнь людей становится слишком тяжелой, первостепенная задача Коммунистической партии и Революционного правительства заключается не в попытке подробно объяснить причины кризиса, а изменить все то, что необходимо для выхода из него», — заявил президент страны Мигель Диас-Канель.
Грядущие перемены были анонсированы им 12 июня на срочно организованной встрече с представителями государственных СМИ. Реформы предполагают среди прочего привлечение «новых игроков» в туристический сектор, содействие прямым иностранным инвестициям, оживление сельского хозяйства и внешней торговли, а также предоставление большей автономии государственным предприятиям и муниципалитетам.
В частности, отменяется требование об осуществлении импортно-экспортных операций через государственные компании, вводятся тарифные стимулы для импорта сырья, предназначенного для внутреннего производства, с целью стимулирования экспорта реорганизуются логистические цепочки. Компании всех секторов экономики получают право «открывать реальные счета в иностранной валюте в банках». Муниципалитеты получают полномочия распоряжаться своими валютными доходами, одобрять совместные проекты с кубинцами, проживающими за рубежом, и даже проводить внешнеторговые операции без посредничества центра. Как подчеркнул Диас-Канель, местные органы власти будут иметь «все возможности для принятия решений».
Эти преобразования «направлены на продвижение защиты социализма, поддержку и расширение социальной справедливости, создание экономического богатства и его справедливое распределение», уточнил кубинский президент. Глава правительства Мануэль Марреро также отметил, что реформы «не означают отклонения от социалистического проекта, а отвечают логике его развития».
Что происходит с экономикой острова.
Куба последние месяцы переживает глубокий энергетический кризис, во многом обусловленный действиями США. После январской американской операции в Венесуэле и смены власти там администрация Дональда Трампа объявила о нефтяной блокаде кубы, запретив Каракасу поставки нефти на остров. Затем американский лидер пригрозил пошлинами государствам, которые продолжат прямо или косвенно поставлять Кубе нефть, что остановило и поставки из Мексики.
Поначалу Трамп утверждал, что США не планируют военных действий против Кубы, поскольку она «падет сама по себе». Однако периодически усиливал агрессивную риторику, отмечая, что республика «висит на волоске» и Штатам не остается ничего другого, кроме как «прийти и взорвать это место». На этом фоне кубинские власти стали готовиться к отражению возможной интервенции. В марте Центральная армия Кубы (одно из трех основных региональных командований сухопутных войск Революционных вооруженных сил) сообщила о начале интенсивной подготовки частей противовоздушной обороны. Согласно ее заявлению, «при любом сценарии или угрозе войска будут готовы действовать решительно и с честью». С тех пор в разных регионах острова периодически проходят военные учения.
15 марта на острове случился тотальный блэкаут: национальная энергетическая система полностью вышла из строя, без света осталось около 10 млн человек (почти все население страны), сообщил государственный оператор электросетей UNE. К 17−18 марта энергетики смогли заново запустить ключевую ТЭС Antonio Guiteras и восстановить работу национальной сети, но полностью ликвидировать последствия блэкаута так и не удалось и внеплановые отключения электроэнергии продолжаются до сих пор.
В мае администрация Трампа также объявила о санкциях против компаний, ведущих бизнес с властями Кубы. В июне под рестрикции попала и кубинская государственная нефтяная компания Union Cuba Petroleo (CUPET). В результате экономика страны оказалась почти полностью парализована, и, по оценкам Экономической комиссии ООН для Латинской Америки и Карибского бассейна (ЭКЛАК), в текущем году она сократится как минимум на 6,5%. ВА период с 2020 по 2025 год совокупное падение кубинского ВВП составило более 15%, согласно расчетам Центра изучения кубинской экономики при Гаванском университете (CEEC).
Примечательно, что курс на частичную либерализацию экономики Диас-Канель объявил еще при вступлении в должность главы государства в 2019-м. В июле того же года была принята новая Конституция, признававшая частную собственность и свободный рынок. В апреле 2021-го по инициативе главы государства на острове стартовала денежная реформа, которая была призвана положить конец параллельному обращению двух официальных валют — кубинского песо CUP и кубинского конвертируемого песо CUC, а также привязать местную валюту к единому курсу. Власти девальвировали песо относительно доллара в 24 раза, установив официальный курс 1:24. Правительство ожидало, что эти меры позволят сделать национальную экономику более привлекательной для иностранных инвесторов. Одновременно были в пять раз повышены пенсии и зарплаты, и в итоге в 2021-м инфляция, по официальным оценкам, составила 77%, по неофициальным — 300%. В следующем году ситуация оказалась чуть лучше, но доллар США стал стоить уже 120 песо в государственных обменных пунктах и 175 — на черном рынке.
На фоне проблем в экономике, усугубившимися из-за пандемии, в июне 2021-го на острове прошла серия крупнейших с 1990-х годов антиправительственных протестов — они охватили Гавану и другие города после введения нормирования продуктов и медикаментов. Диас-Канель обвинил в подстрекательстве США, но признал, что у народа могут быть поводы для недовольства. «[Есть люди, испытывающие] недовольство ситуацией, в которой они живут», — заявил он. СМИ сообщали о десятках раненых в ходе протестов и тысячах задержанных, многие из них были отправлены за решетку. Согласно отчету правозащитной организации Prisoners Defenders, подготовленному в 2023-м, в кубинских тюрьмах находилось около 1 тыс. политзаключенных — большинство из них оказались там после протестов 2021 года. Летом 2022 года серия аварий на ключевых электростанциях привела к выходу из строя почти 40% генерирующих мощностей страны. За 2025-й Куба пережила четыре крупных блэкаута.
Помогут ли реформы ослабить давление США.
Публично кубинские власти не связывают подготовленные ими реформы с требованиями США, хотя администрация Трампа добивается как раз экономических и политических перемен на острове. В конце января The Wall Street Journal сообщила, что в Вашингтоне рассчитывают на смену власти на Кубе к концу 2026 года. Тогда же стало известно, что американцы ведут консультации с кубинцами с целью заключения сделки.
В феврале госсекретарь США Марко Рубио провел закрытые консультации с 41-летним Раулем Гильермо Родригесом Кастро (Раулито), внуком бывшего президента Кубы Рауля Кастро, формально возглавляющим одно из подразделений министерства внутренних дел республики, но обладающим большим политическим весом. 10 апреля делегация Госдепартамента, посетившая остров впервые за десять лет, на встрече с ним потребовала срочных политических и экономических реформ. С аналогичным призывом выступил директор ЦРУ Джон Рэтклифф, прилетевший в Гавану 14 мая и общавшийся с Раулито, руководством МВД и кубинской разведки. В преддверии его поездки Госдепартамент заявил, что США готовы предоставить Кубе гуманитарную помощь в объеме $100 млн при условии распределения ее через католическую церковь и другие независимые организации. Вашингтон также предлагал кубинцам бесплатный быстрый спутниковый интернет (по данным The Associated Press (AP), речь идет о двух-трех годах доступа к Starlink).
Одновременно с пряником Вашингтон продолжал демонстрировать кнут. 20 мая Министерство юстиции США предъявило 95-летнему Раулю Кастро и еще ряду бывших кубинских руководителей официальное обвинение в сговоре с целью убийства граждан США и в других преступлениях. Эксперты посчитали это предлогом для возможной интервенции на остров, так же это восприняли и в Гаване. По оценке CNN, предъявление обвинений Кастро может быть элементом двойной игры: с одной стороны, Трамп подталкивает Гавану к реформам, с другой — создает предлог для силовой операции по венесуэльскому сценарию. Диас-Канель назвал это «политическим актом без правовой основы», цель которого — оправдать возможную военную агрессию.
Дело против Рауля Кастро, брата лидера кубинской революции Фиделя Кастро, связано с инцидентом 24 февраля 1996 года, когда кубинские ВВС сбили два гражданских самолета организации «Братья во имя спасения» (Brothers to the Rescue), созданной кубинскими эмигрантами в Майами. Ее участники занимались поиском и спасением беженцев с острова в водах Флоридского пролива, а также иногда сбрасывали над территорией республики антиправительственные листовки.
Рауль Кастро занимал тогда пост министра Революционных вооруженных сил. По версии американского Минюста, кубинские истребители, реализуя его указания, без предупреждения выпустили ракеты «воздух — воздух» по двум самолетам Cessna. В результате погибли четыре человека, трое из которых были гражданами США. Кубинские власти утверждали, что самолеты нарушили воздушное пространство республики, однако Международная организация гражданской авиации (ICAO) пришла к выводу, что атака произошла над международными водами.
Американская сторона пока никак не прокомментировала грядущие реформы. В ответ на запрос AP Госдепартамент сослался на последнее заявление, касающееся новых санкций против Кубы. А глава Пентагона Пит Хегсет заявил журналистам 11 июня, что США все еще рассматривают возможность похищения или ликвидации Диас-Канеля в рамках операции, аналогичной той, что прошла в Венесуэле.
Проживающий в Мадриде кубинский экономист Педро Монреаль считает, что подготовленные Гаваной меры не принесут качественных изменений, поскольку являются «переработкой старых экономических догм» и «оторваны от реальности». По его словам, «без политических преобразований не будет жизнеспособных экономических или социальных преобразований, не говоря уже об устойчивых».
Другой экономист кубинского происхождения, Рикардо Торрес, разделяет эту оценку, отмечая, что по-прежнему налицо структурные препятствия развитию экономики страны, в частности «отсутствие квалифицированного персонала в государственном секторе». Кроме того, по его словам, в правительстве и политических структурах сильны позиции тех, кто выступает против изменений, направленных на расширение частной собственности.
Вечером 18 июня вице-президент США Джей Ди Вэнс на вопрос журналистов, «будет ли Куба следующей после Ирана», ответил, что об этом лучше спросить госсекретаря Марко Рубио. Однако он подтвердил, что США ведут переговоры с правительством Кубы о возможных переменах в стране. По его словам, если в Гаване примут «разумные решения», отношения между странами станут лучше.