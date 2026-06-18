Как Куба меняет экономическую модель на фоне кризиса и давления США

Примечательно, что курс на частичную либерализацию экономики Диас-Канель объявил еще при вступлении в должность главы государства в 2019-м. В июле того же года была принята новая Конституция, признававшая частную собственность и свободный рынок. В апреле 2021-го по инициативе главы государства на острове стартовала денежная реформа, которая была призвана положить конец параллельному обращению двух официальных валют — кубинского песо CUP и кубинского конвертируемого песо CUC, а также привязать местную валюту к единому курсу. Власти девальвировали песо относительно доллара в 24 раза, установив официальный курс 1:24. Правительство ожидало, что эти меры позволят сделать национальную экономику более привлекательной для иностранных инвесторов. Одновременно были в пять раз повышены пенсии и зарплаты, и в итоге в 2021-м инфляция, по официальным оценкам, составила 77%, по неофициальным — 300%. В следующем году ситуация оказалась чуть лучше, но доллар США стал стоить уже 120 песо в государственных обменных пунктах и 175 — на черном рынке.