Политолог Манойло рассказал, как США запугивают ЕС в военной сфере

Манойло отметил, что актуализация этой темы со стороны французского руководства служит лишь попыткой отвлечь внимание граждан от внутренних экономических проблем и падающих рейтингов правящей партии. Подобное переключение фокуса является классическим методом ухода от конкретных вопросов во внутренней политике, где ситуация остается весьма сложной. В реальности европейская армия может так никогда и не появиться, а выделенные на эти громкие заявления средства будут просто освоены.