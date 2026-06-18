Политолог Манойло рассказал, как США запугивают ЕС в военной сфере

Соединенные Штаты не намерены терять свое влияние на европейском континенте и используют заявления о пересмотре численности военного контингента в Европе исключительно как инструмент запугивания союзников для получения финансовой выгоды. Об этом в комментарии сайту телеканала «Звезда» рассказал доктор политологических наук и профессор МГУ Андрей Манойло.
По словам политолога, нынешняя комбинация задумана действующим американским лидером Дональдом Трампом для извлечения прибыли из пустого места. Сначала США могут вывести из Европы определенное количество своих войск, чтобы спровоцировать перепуганных европейцев начать настаивать на их возвращении. После американская сторона способна вернуть контингент на прежние места, но уже за дополнительную плату.
Разговоры о необходимости создания европейской армии и усилении собственных вооруженных сил эксперт назвал абсолютно нереалистичными и состоящими из популизма на 90%. Подобные дискуссии ведутся с шестидесятых годов прошлого века, но реальным препятствием всегда выступала запредельная стоимость такого проекта. Существующие сейчас силы быстрого реагирования насчитывают лишь около пяти тысяч бойцов, что не способно заменить полноценную армейскую структуру.
Манойло отметил, что актуализация этой темы со стороны французского руководства служит лишь попыткой отвлечь внимание граждан от внутренних экономических проблем и падающих рейтингов правящей партии. Подобное переключение фокуса является классическим методом ухода от конкретных вопросов во внутренней политике, где ситуация остается весьма сложной. В реальности европейская армия может так никогда и не появиться, а выделенные на эти громкие заявления средства будут просто освоены.
В ближайшие полтора или два десятилетия никаких реальных подвижек в вопросе формирования независимого европейского военного блока не предвидится, продолжил эксперт. Финансовые вливания в эту сферу будут продолжаться, но они не приведут к созданию полноценной альтернативы североатлантическому альянсу. Европа останется в орбите влияния Вашингтона, который будет продолжать диктовать свои условия под видом обеспечения общей безопасности.
Ранее сообщалось, что США сократили военные обязательства перед НАТО.