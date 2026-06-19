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Минниханов пообещал Путину исправить ситуацию с врачами в Татарстане

Минниханов пообещал Путину поправить ситуацию с недостатком медиков в Татарстане.

Источник: РИА Новости

КАЗАНЬ, 18 июн — РИА Новости. Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов пообещал президенту РФ Владимиру Путину поправить ситуацию с обеспеченностью жителей региона врачами.

Глава государства в четверг провел встречу с Миннихановым. Путин обратил внимание главы республики на количество врачей-специалистов, которое приходится на 10 тысяч жителей региона.

Мы сейчас в районах проводим балансовые комиссии. Будем или со стороны приглашать (специалистов — ред.)… Мы поправим (ситуацию — ред.).

сказал Минниханов

Глава региона доложил, что в Татарстане предусмотрены целевые наборы врачей не только для центральных больниц, но и для медучреждений в муниципалитетах. Помимо этого, в республике действует система подъемных грантов. Он подчеркнул, что эта тема находится на контроле.

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