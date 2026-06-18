Путин высоко оценил организацию саммита Россия — АСЕАН в Казани

«Все, как обычно, в Казани на самом лучшем международном уровне, без всякого преувеличения», — сказал Владимир Путин на встрече с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Президент на полях саммита в Казани провел 17 официальных мероприятий, включая десять двусторонних встреч с зарубежными представителями.