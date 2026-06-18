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Пушилин сообщил о погибшем и пострадавших во время атаки дронов в ДНР

Один человек погиб, еще двенадцать мирных жителей пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

Источник: РБК

Один человек погиб, еще двенадцать мирных жителей пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«В Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 г.р.», — написал Пушилин.

Также он сообщил, что ранены двенадцать человек, им оказывают медицинскую помощь.

Материал дополняется.

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