Пушилин сообщил о погибшем и пострадавших во время атаки дронов в ДНР

Один человек погиб, еще двенадцать мирных жителей пострадали сегодня из-за атак ударных дронов ВФУ, сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.
«В Калининском районе Горловки при атаке дрона по автозаправочному комплексу погиб мужчина 1993 г.р.», — написал Пушилин.
Также он сообщил, что ранены двенадцать человек, им оказывают медицинскую помощь.
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