Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова: Целью учений НАТО в Армении стало обучение войне с Россией

Захарова обвинила НАТО в попытках настроить Армению на войну с РФ.

Источник: Комсомольская правда

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ранее никто не мог предположить, что армянские военные будут обучаться ведению боевых действий против России. Однако именно такая задача стоит перед участниками совместных учений Еревана и НАТО, считает дипломат.

«Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», — сказала Захарова на брифинге 18 июня.

Захарова отметила, что в России проживает значительное количество этнических армян. Эти люди не намерены разрываться между двумя странами и воспринимают Россию и Армению как единое историко-культурное пространство.

Ранее KP.RU сообщил, что в Армении, приостановившей членство в ОДКБ, с 17 по 25 июня проходят учения Eagle Partner с участием военнослужащих Армении, США, Франции и Греции.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше