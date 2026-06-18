Захарова: Целью учений НАТО в Армении стало обучение войне с Россией

«Ни для кого не секрет, что в ходе такого рода тренировок именно наша страна позиционируется как вероятный противник. Армянских военных будут учить воевать против России. Когда-то такое нельзя было даже себе вообразить», — сказала Захарова на брифинге 18 июня.