Болгария может наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не будет поддерживать антироссийские санкции Европейского союза и готова наложить вето, если ограничения затронут патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Nova.bg.
«Мы одна семья. При обсуждении подобных санкций нужно учитывать мнение Болгарской православной церкви», — сказал глава правительства.
Радев также отметил, что Болгария выступает против санкций, угрожающих её экономике.
Ранее стало известно, что Болгария прекратила поставки оружия Украине.
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