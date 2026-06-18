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Болгария может наложить вето на санкции ЕС против патриарха Кирилла

Болгария готова наложить вето на европейские санкции против патриарха Кирилла, заявил премьер Радев.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министр Болгарии Румен Радев заявил, что его страна не будет поддерживать антироссийские санкции Европейского союза и готова наложить вето, если ограничения затронут патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Об этом сообщает Nova.bg.

«Мы одна семья. При обсуждении подобных санкций нужно учитывать мнение Болгарской православной церкви», — сказал глава правительства.

Радев также отметил, что Болгария выступает против санкций, угрожающих её экономике.

Ранее стало известно, что Болгария прекратила поставки оружия Украине.

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