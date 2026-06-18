Макрон усомнился в эффективности действий США в войне с Ираном

В этой связи он предположил, что целью могла быть смена власти в стране. Однако, по мнению французского лидера, это должно происходить не посредством бомбардировок, а за счет действий самих иранцев. Иначе пришлось бы начинать длительную военную операцию без гарантий успеха, особенно в контексте неудачи США в Афганистане, где военная операция против талибов длилась более 10 лет. Макрон добавил, что в окружении Трампа, как и в Ближневосточном регионе «были люди, которые подталкивали его пойти гораздо дальше и действовать гораздо жестче».