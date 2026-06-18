Ушаков: рассказать об СВО на саммите АСЕАН Путина попросил премьер Сингапура

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг попросил президента России Владимира Путина рассказать о ходе специальной военной операции на саммите АСЕАН. Об этом сообщил «Вестям» помощник президента РФ Юрий Ушаков.
«Да, наш президент выступил на сегодняшнем заседании саммита АСЕАН, об этом попросил, в частности, премьер-министр Сингапура. И мы подробно, вернее, наш руководитель подробно разъяснил наши подходы к СВО», — сказал Ушаков.
Он уточнил, что Путин также рассказал о причинах начала СВО на двусторонней встрече с сингапурской стороной.
Ранее Ушаков сообщал, что российский президент на первом заседании саммита Россия — АСЕАН достаточно подробно дал оценку происходящего по теме украинского конфликта.