Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: рассказать об СВО на саммите АСЕАН Путина попросил премьер Сингапура

Помощник российского лидера уточнил, что глава государства сообщил о причинах начала спецоперации на двусторонней встрече с сингапурской стороной.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг попросил президента России Владимира Путина рассказать о ходе специальной военной операции на саммите АСЕАН. Об этом сообщил «Вестям» помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Да, наш президент выступил на сегодняшнем заседании саммита АСЕАН, об этом попросил, в частности, премьер-министр Сингапура. И мы подробно, вернее, наш руководитель подробно разъяснил наши подходы к СВО», — сказал Ушаков.

Он уточнил, что Путин также рассказал о причинах начала СВО на двусторонней встрече с сингапурской стороной.

Ранее Ушаков сообщал, что российский президент на первом заседании саммита Россия — АСЕАН достаточно подробно дал оценку происходящего по теме украинского конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Ушакова
Дипломат и помощник президента России во внешнеполитических вопросах, Юрий Ушаков известен как один из самых влиятельных государственных деятелей. Рассказываем о важных этапах в его биографии.
Читать дальше