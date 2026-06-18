Трамп призвал Ближний Восток поддержать переговоры США и Ирана

«Соединенные Штаты привержены делу мира Рынки в восторге от происходящего: цены на нефть стремительно падают, а фондовые индексы растут», — написал он в Truth Social. По его словам, в Вашингтоне ожидают полного прекращения огня по всем фронтам, включая противостояние Израиля и шиитской группировки «Хезболла».