Захарова призвала россиян крайне осторожно относиться к посещению Таиланда

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян осторожно относиться к посещению Таиланда из-за риска быть задержанными по запросу США.
«МИД России вновь вынужден призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями», — отметила Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского МИД.
Дипломат добавила, что к поездкам в Таиланд следует относиться с осторожностью из-за риска задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.
Ранее в МИД РФ напомнили, что между Бангкоком и Вашингтоном действует двусторонний договор о выдаче.