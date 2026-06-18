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Захарова призвала россиян крайне осторожно относиться к посещению Таиланда

МИД РФ снова призвал россиян крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями.

Источник: Аргументы и факты

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала россиян осторожно относиться к посещению Таиланда из-за риска быть задержанными по запросу США.

«МИД России вновь вынужден призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями», — отметила Мария Захарова, слова которой приводятся на сайте российского МИД.

Дипломат добавила, что к поездкам в Таиланд следует относиться с осторожностью из-за риска задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США.

Ранее в МИД РФ напомнили, что между Бангкоком и Вашингтоном действует двусторонний договор о выдаче.

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