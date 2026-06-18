На Украине депутаты горсовета в областном центре Кропивницкий большинством голосов поддержали мораторий на включение в общественных местах песен, клипов и фильмов на русском языке, передает «Общественное».
По данным украинского телеканала, за запрет голоса отдали 24 депутата из 27 присутствующих, трое воздержались.
Ранее сообщалось, что на Украине оштрафовали за использование сотрудником русского языка театр «Маски» («Дом клоунов») в Одессе.
Отметим также, 12 июня глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, согласно которому русский язык больше не входит в перечень языков, подлежащих в стране защите согласно Европейской хартии региональных языков или языков нацменьшинств.