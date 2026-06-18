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Представитель МИД рекомендовала россиянам «осторожно» ездить в Таиланд

Россиянам стоит с осторожностью посещать Таиланд, об этом на брифинге заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

Источник: РБК

Россиянам стоит с осторожностью посещать Таиланд, об этом на брифинге заявила представитель российского МИД Мария Захарова.

«МИД России вновь вынужден призвать российских граждан крайне осторожно относиться к поездкам в Таиланд как на отдых, так и с деловыми целями», — сообщила Захарова.

Рекомендация дана в связи с имеющейся «высокой угрозой задержания или ареста по запросам правоохранительных органов и спецслужб США».

Захарова отметила, что МИД рекомендует гражданам России, которые имеют малейшие основания предполагать, что могут являться объектами уголовного преследования американских властей, воздерживаться от поездок в Таиланд. Страна связана с США двусторонним договором о выдаче. Также дипломат посоветовала избегать пересадок в местных аэропортах.

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