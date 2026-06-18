Захарова: Армянские СМИ пытаются обвинить Россию в якобы осквернении мемориала

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 18 июня, отметила попытки армянских СМИ переложить ответственность за осквернение мемориала в Гюмри на Россию и назвала гнусной ложью такие заявления.
— Не нужно ничего придумывать, что якобы мы такое могли спровоцировать или сделать. Нет, это не так. Это неправда. Это ложь, гнусная и, очевидно, придуманная на ходу. Это все за гранью здравого смысла, о приличии я уже не говорю, — подчеркнула дипломат во время брифинга.
Она напомнила о планомерной деятельности России по отстаиванию памятников солдатам советской армии, которые сносят на территории стран Западной Европы. Захарова отметила, что «попрание памяти предков» и борьба с мемориалами является неотъемлемой частью, а в ряде случаев — обязательным условием для сближения стран с Евросоюзом, передает ТАСС.
14 июня полицейские задержали 41-летнего мужчину, который сорвал таблички с надписями советских городов-героев Великой Отечественной войны на территории мемориала «Мать-Армения» в Гюмри. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье «Уничтожение или повреждение памятников истории или культуры».