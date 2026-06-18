Захарова: Армянские СМИ пытаются обвинить Россию в якобы осквернении мемориала

— Не нужно ничего придумывать, что якобы мы такое могли спровоцировать или сделать. Нет, это не так. Это неправда. Это ложь, гнусная и, очевидно, придуманная на ходу. Это все за гранью здравого смысла, о приличии я уже не говорю, — подчеркнула дипломат во время брифинга.