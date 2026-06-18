Иран 60 дней не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив

Согласно заявлению, все расходы, связанные с обеспечением прохода судов, на этот период возьмет на себя Правительство Исламской Республики. При этом порядок подачи заявок для прохода через пролив сохраняется: судовладельцы по-прежнему обязаны обращаться в Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), однако рассмотрение запросов обещают проводить в ускоренном режиме.
В Совбезе Ирана также отметили, что вопросы разминирования и другие меры безопасности будут реализованы в соответствии с положениями меморандума. Власти подчеркнули, что из-за сохраняющихся рисков в акватории пролива судам необходимо строго соблюдать назначенные маршруты и графики движения.
По мнению иранской стороны, такие меры позволят обеспечить безопасность навигации и постепенно увеличить пропускную способность одного из ключевых мировых транспортных коридоров.
Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что торжественная церемония подписания меморандума о взаимопонимании между США и Ираном состоится в Швейцарии, скорее всего, в ближайшие выходные. Также Вэнс отметил, что двухмесячный период согласования окончательных договорённостей между Ираном и США официально начался.
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