Иран 60 дней не будет взимать плату за проход через Ормузский пролив

Согласно заявлению, все расходы, связанные с обеспечением прохода судов, на этот период возьмет на себя Правительство Исламской Республики. При этом порядок подачи заявок для прохода через пролив сохраняется: судовладельцы по-прежнему обязаны обращаться в Управление по контролю за Персидским заливом (PGSA), однако рассмотрение запросов обещают проводить в ускоренном режиме.