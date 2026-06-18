Иран распорядился быстро рассматривать проход судов через Ормуз

ТЕГЕРАН, 18 июн — РИА Новости. Высший совет национальной безопасности Ирана распорядился быстро рассматривать проход судов через Ормузский пролив, трафик будет увеличиваться постепенно.
«Управлению по контролю за Персидским заливом (PGSA) дано распоряжение для реализации целей меморандума быстро и в приоритетном порядке рассматривать и давать ответ на запросы (на проход судов — ред.)», — говорится в заявлении Совбеза, которое приводит гостелерадиокомпания Ирана.
Высший совет национальной безопасности также указал на особую ситуацию, связанную с вопросами безопасности, отметив необходимость движения судов в определенное время и по определенному маршруту, которые будут объявлены им. Это необходимо, чтобы избежать морских инцидентов и постепенно увеличить трафик, добавили в иранском Совбезе.
Также в Совбезе подтвердили положение меморандума с США, что Тегеран в течение 60 дней не будет взимать плату при запросе судов на проход через Ормуз, сам покроет расходы и займется разминированием. Согласно меморандуму, Иран должен это сделать в течение 30 дней с момента подписания.
Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе.
Кроме того, Иран обязуется не получать ядерное оружие, а вопрос иранской ядерной программы должен быть урегулирован отдельным соглашением. Стороны в течение 60 дней проведут на этот счет переговоры. Для Тегерана итогом выполнения условий меморандума должно стать снятие антииранских санкций.