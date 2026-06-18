Иран распорядился быстро рассматривать проход судов через Ормуз

Также в Совбезе подтвердили положение меморандума с США, что Тегеран в течение 60 дней не будет взимать плату при запросе судов на проход через Ормуз, сам покроет расходы и займется разминированием. Согласно меморандуму, Иран должен это сделать в течение 30 дней с момента подписания.