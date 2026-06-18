Захарова назвала Зеленского «мурлом», засовывавшим лицо в камеры на саммите G7

Она подчеркнула, что одной из целей саммита было использование присутствия Зеленского европейскими лидерами для давления на президента США Дональда Трампа, чтобы представить ситуацию так, будто он «солидаризировался с ними на антироссийских русофобских позициях» и чуть ли не согласился с подходами европейских политиков по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.