Захарова назвала Зеленского «мурлом», засовывавшим лицо в камеры на саммите G7

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 18 июня, назвала президента Украины Владимира Зеленского «мурлом», которое «засовывало физиономию в каждую камеру» на саммите «Большой Семерки» (G7), который проходил с 15 по 17 июня на курорте Эвиан-ле-Бен.
— Мы видели в репортажах, как вот это киевско-режимное мурло постоянно засовывало свою физиономию во все камеры — ему бы в камеры тюремные засунуть, а он все время в репортажные суется, — отметила дипломат.
Она подчеркнула, что одной из целей саммита было использование присутствия Зеленского европейскими лидерами для давления на президента США Дональда Трампа, чтобы представить ситуацию так, будто он «солидаризировался с ними на антироссийских русофобских позициях» и чуть ли не согласился с подходами европейских политиков по урегулированию конфликта на Украине, передает ТАСС.
17 июня генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте заявил, что Владимир Зеленский не будет присутствовать на пленарном заседании саммита блока, который пройдет в Анкаре с 7 по 8 июля. При этом он отметил, что украинский лидер будет находиться на полях мероприятия.