Макрон: политика Израиля в регионе не соответствует его интересам

Он отметил, что после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию правительство этой страны «добилось реальных результатов в сфере безопасности». Вместе с тем, по мнению Макрона, Израиль не просто боролся с террористами, но и «необоснованно бил по мирным жителям». Также президент Франции выразил уверенность в том, что «безопасность [Израиля] не может быть обеспечена за счет завоевания соседней территории».