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Макрон: политика Израиля в регионе не соответствует его интересам

Действия еврейского государства подпитывают недовольство и насилие со стороны всех народов, считает французский лидер.

ПАРИЖ, 18 июня. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал недопустимыми действия Израиля на палестинских территориях и в Ливане, отметив, что политика израильских властей не соответствует их национальным интересам. Такую позицию он изложил в эфире телеканала France 2.

«Политика, которая по-прежнему проводится в Газе, политика в отношении Западного берега [реки Иордан] с новыми [еврейскими] поселениями и абсолютно недопустимыми действиями, а также политика, претворяемая в жизнь на юге Ливана, в долгосрочной перспективе противоречат интересам Израиля, поскольку подпитывают недовольство и насилие со стороны всех народов региона», — сказал французский лидер.

Он отметил, что после нападения боевиков радикального палестинского движения ХАМАС на израильскую территорию правительство этой страны «добилось реальных результатов в сфере безопасности». Вместе с тем, по мнению Макрона, Израиль не просто боролся с террористами, но и «необоснованно бил по мирным жителям». Также президент Франции выразил уверенность в том, что «безопасность [Израиля] не может быть обеспечена за счет завоевания соседней территории».

«Касательно Ливана я бы сказал, что [премьер-министру еврейского государства Биньямину Нетаньяху] нужно проявить мудрость, ответственность и рациональность, — добавил Макрон. — В последние дни президент [США Дональд] Трамп изменил свое отношение к премьер-министру Нетаньяху. И я считаю, что только при этом условии можно будет построить мир».

Ранее глава израильского правительства заявил, что не намерен выводить войска из южных районов Ливана, пока не обеспечит безопасность своей территории.

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