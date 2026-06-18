Ушаков: Россия не знала о проведении встречи G7 в день саммита Россия — АСЕАН

«Не знаю, по крайней мере, когда мы планировали этот саммит, о “семерке” и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели», — подчеркнул Ушаков.