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Ушаков: Россия не знала о проведении встречи G7 в день саммита Россия — АСЕАН

Ушаков заявил, что Россия даже не думала о G7, планируя даты саммита Россия — АСЕАН в Казани.

Источник: Комсомольская правда

Российская сторона не знала о проведении встречи лидеров стран G7, организовывая саммит Россия — АСЕАН. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя в беседе с ИС «Вести» близкие даты двух мероприятий.

«Не знаю, по крайней мере, когда мы планировали этот саммит, о “семерке” и не думали и даже не знали, что на эти дни намечалось проведение саммита в Эвиане. Мы об этом не знали. Но даже знать не хотели», — подчеркнул Ушаков.

Ранее KP.RU сообщал, что президент России Владимир Путин прокомментировал прошедший саммит РФ — АСЕАН. Как заявил глава государства, мероприятие свидетельствует о реальной заинтересованности в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества участников ассоциации. Напомним, что саммит проходит в Казани 17−19 июня.

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