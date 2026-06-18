Премьер-министр Роберт Фицо заявил, что решение отказаться от кандидатуры бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в качестве возможного посредника на переговорах с Россией было ошибочным. Соответствующее заявление он сделал 18 июня во время встречи с членами парламентского комитета по европейским делам.
По мнению главы словацкого правительства, эффективный переговорщик должен хорошо понимать позиции обеих сторон и обладать опытом взаимодействия как с Евросоюзом, так и с Россией. Фицо подчеркнул, что посредник не может выступать исключительно в интересах одной из сторон переговорного процесса.
Словацкий премьер сообщил, что намерен поднять этот вопрос на заседании Европейского совета. Он также выразил мнение, что к идее привлечения Шредера следует вернуться и рассмотреть возможность начала переговорного процесса.
Ранее, 13 июня, Милорад Додик заявил, что Евросоюз отверг вариант с участием бывшего немецкого канцлера в контактах с российской стороной. По словам Додика, такой подход ослабляет позиции Европы на международной арене.
Политик также указывал, что отказ от выстраивания отношений с Россией и Китаем не отвечает интересам европейских государств. По его мнению, европейская дипломатия должна ориентироваться на взаимодействие с крупнейшими мировыми центрами силы и искать возможности для диалога.
Дополнительным аргументом в пользу кандидатуры Шредера сторонники этой идеи называют его многолетний опыт работы на высших государственных должностях Германии и длительное участие в российско-германских экономических и политических контактах. Именно наличие прямого опыта общения с руководством обеих сторон, по мнению Фицо, могло бы сделать его более эффективным посредником в возможных переговорах.
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