Премьер Словакии выступил за возвращение идеи о посредничестве Шредера

По мнению главы словацкого правительства, эффективный переговорщик должен хорошо понимать позиции обеих сторон и обладать опытом взаимодействия как с Евросоюзом, так и с Россией. Фицо подчеркнул, что посредник не может выступать исключительно в интересах одной из сторон переговорного процесса.