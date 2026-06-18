Иран откроет бесплатный проход по Ормузскому проливу после подписания сделки с США

18 июня США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании. С этого момента начинаются 60-дневные переговоры по финализации документа. Согласно пятому пункту договора, Исламская Республика «приложит все усилия для обеспечения безопасного и бесплатного прохода коммерческих судов в течение 60 дней только из Персидского залива в Оманский пролив и обратно». Вопросы будущего регулирования Ормузского пролива Иран будет обсуждать с Оманом и другими странами Персидского залива.