Поиск Яндекса
Ричмонд
+33°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ушаков: На саммите G7 был только негатив и ничего хорошего

Ушаков заявил, что на саммите «Большой семерки» во Франции не было ничего хорошего, только негатив.

Источник: Комсомольская правда

На саммите «Большой семерки» во Франции не было ничего хорошего, только сплошной негатив. Такое мнение в беседе с ИС «Вести» высказал помощник президента России Юрий Ушаков.

«Да, там, я бы сказал, ничего особенно хорошего, только негатив», — отметил он, комментируя мероприятие.

Ушаков подчеркнул, что российская сторона не знала и даже не думала о проведении встречи лидеров стран G7 при организации саммита Россия — АСЕАН в Казани, проходящего 17−19 июня. Так помощник главы государства прокомментировал совпадение дат двух мероприятий.

Как сообщал KP.RU, ранее Юрий Ушаков заявил, что на саммите G7 лидеры стран Европы «накачивали» президента США Дональда Трампа неполезными и вредными идеями, активно обсуждая тему конфликта на Украине.

Узнать больше по теме
G7: «Большая семерка», которая до ухода России была «восьмеркой»
Группа семи ведущих экономически развитых стран мира регулярно обсуждает ключевые вопросы глобальной политики и экономики. В рамках встреч G7 рассматриваются темы международной безопасности, торговли и финансовой стабильности. Организация не обладает формальным статусом, но ее решения оказывают влияние на мировые процессы.
Читать дальше