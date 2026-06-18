Euractiv: страны НАТО раздражены из-за заявления США о пересмотре размещения ВС

В Североатлантическом альянсе наблюдаются тревога и раздражение на фоне американских заявлений о пересмотре размещения войск США.
Об этом пишет Euractiv, ссылаясь на дипломата из НАТО.
«Смесь тревоги, раздражения и принятия», — так источник описал настроения в альянсе.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет на встрече министров обороны стран НАТО заявил, что США пересмотрят размещение американских военных сил в Европе, некоторые союзники его «не пройдут».
Представитель Пентагона Шон Парнелл заявил, что США уменьшили число бригадных боевых групп в Европе с четырёх до трёх.
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сокращение численности американских сил в Европе начнётся «немедленно».