В Киеве заявили о новой военной помощи на 1,5 миллиарда долларов

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Участники контактной группы по Украине анонсировали новую военную помощь Киеву на 1,5 миллиарда долларов, в том числе 500 миллионов долларов на дальнобойную артиллерию, утверждает украинский министр обороны Михаил Федоров.
«Сегодня был анонсирован один из самых больших пакетов помощи по программе PURL — 1 миллиард долларов. Также был озвучен пакет помощи на артиллерию — 30 плюс километров. Это будет примерно 500 миллионов долларов», — сказал Федоров на видео, опубликованном в Telegram-канале издания «Новости.LIVE».
Федоров при этом утверждает, что было сделано «много разных объявлений» в общей сложности «примерно на 4 миллиарда долларов», не уточняя, на что приходится оставшаяся сумма.
Ранее глава МО ФРГ Борис Писториус заявил, что Берлин выделит дополнительные 400 миллионов долларов на закупку американского оружия для Украины. Минобороны Великобритании сообщало, что Лондон передаст Киеву 150 тысяч БПЛА и 350 ракет ПВО до конца года.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются «игрой с огнем». Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.